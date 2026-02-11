Am Nachmittag gab der Dax aber noch 0,2 Prozent auf 24.932 Punkte nach. Er blieb damit auf Abstand zu seiner Bestmarke von 25.507 Zählern aus dem Januar. Besser schlägt sich der EuroStoxx , der es nach seinem Vortagsrekord am Mittwoch zuletzt knapp ins Plus schaffte. Für den MDax dagegen ging es nun um 0,64 Prozent auf 31.757 Zähler bergab.