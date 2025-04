«Gute vorläufige Zahlen» legte laut dem Analysehaus Jefferies der IT-Dienstleister Nagarro an diesem Tag vor. Überschattet würden sie jedoch von der am Freitagabend nach Börsenschluss angekündigten Verschiebung des geprüften Geschäftsberichts für 2024. Da das voraussichtlich zu einem temporären Ausschluss aus dem SDax führen wird, hatte die Aktie am Vortag um fast 12 Prozent einbrechen lassen. Nun ging es an der Spitze des Kleinwerte-Index um 8,1 Prozent nach oben./ck/mis