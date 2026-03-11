Geht es nach den Experten der UBS, zeugen die jüngsten Schwankungen an den Börsen immer noch von der Unsicherheit, die vom Iran-Krieg auf die ganze Region am Golf und im Nahen Osten ausstrahlt. Neben der Hoffnung auf eine Normalisierung des Ölmarktes gebe es auch das zweite Szenario einer anhaltenden Knappheit an Energie, auf das sich Anleger weiterhin vorbereiten müssten.