Nach kräftigen Verlusten in den vergangenen zwei Handelstagen hat sich der Dax am Donnerstag stabilisiert. Frühe Erholungsgewinne bröckelten jedoch rasch ab. Am Nachmittag stand für den deutschen Leitindex ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 24.970 Punkte zu Buche. Am Montag noch hatte er mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, bis zur Wochenmitte aber bereits wieder mehr als 1.000 Punkte eingebüsst.