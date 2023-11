Nach einer Stabilisierung am Vortag legten die Aktien von Bayer am Mittwoch erneut den Rückwärtsgang ein. Zuletzt fielen sie um 2,4 Prozent ans Dax-Ende. Als leicht negativ für den Kurs werteten Händler einen Medienbericht, wonach Monsanto von einem US-Gericht zu einer Schadenersatzzahlung in dreistelliger Millionen-Dollar-Höhe verurteilt wurde. Schwerer wögen aber nach wie vor die milliardenschwere Glyphosat-Niederlage in den USA und der Abbruch einer klinischen Studie mit einem Medikamentenhoffnungsträger.