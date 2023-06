Unternehmensseitig ging es im Dax vor allem für die Aktien von Adidas und Rheinmetall nach oben. Vom Analysehaus Bernstein auf "Outperform" hochgestuft, gewannen die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers Adidas an der Spitze des Leitindex 4,8 Prozent. Rheinmetall stiegen an zweiter Stelle um 3,4 Prozent und profitierten von zuversichtlichen Aussagen des Vorstandschefs Armin Papperger über das Kurspotenzial der Aktien. Dieser nannte mittelfristig eine Bewertung von 17 Milliarden Euro realistisch, wie er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem Interview am Samstag sagte. Aktuell wird der Rüstungskonzern und Autozulieferer an der Börse mit gut 10,5 Milliarden Euro bewertet.