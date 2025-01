Die Anlegerstimmung bleibt unmittelbar vor der Rückkehr von Trump bestens. Am Montag, wenn in den USA der Handel am «Martin Luther King Day» pausiert, wird er ins Weisse Haus zurückkehren. Die Experten der LBBW stellen sich dann die Frage, welche Dekrete er gleich am ersten Tag unterzeichnen wird. «Marktteilnehmer hegen die Hoffnung, dass er die Importzölle nur schrittweise anheben könnte», hiess es von der baden-württembergischen Landesbank.