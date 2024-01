Am Freitag stand nun der sogenannte PCE-Preisdeflator in den USA im Blickfeld. Die Kernkomponente des Preisindex stieg im Jahresvergleich um 2,9 Prozent, nach 3,2 Prozent im Vormonat. Die Kennziffer, auf die die US-Notenbank Fed intensiv schaut, erfüllte in etwa die Erwartungen und so brachte sie zunächst keine eindeutigen Impulse - weder für die Börsen in Europa noch in den USA.