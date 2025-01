Nach dem starken Wochenauftakt haben die Indizes am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter zugelegt. Der Dax gewann am Nachmittag 0,53 Prozent auf 20.323,07 Punkte. Das Rekordhoch bei 20.522 von Mitte Dezember Punkten rückt näher. Von der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die im frühen Handel noch gewackelt hatte, setzte er sich klar nach oben ab.