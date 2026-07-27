Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat am deutschen Aktienmarkt zu Beginn einer ereignisreichen Woche für weitere Zuversicht gesorgt. Der Dax stieg am Montagnachmittag um 1,60 Prozent auf 25.501 Punkte und knüpfte dank der fallenden Ölpreise an den freundlichen Wochenschluss an. Auch nochmals deutliche Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP trieben an. Das vor drei Wochen erreichte Dax-Rekordhoch mit 25.900 Punkten kommt so wieder in die Nähe.