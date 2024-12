Der Dax hat am Freitag frische Höhenluft geschnuppert. Er setzte seine zuletzt unterbrochene Rally fort und toppte den Rekord vom Montag. Die Anleger seien inzwischen zwar vorsichtiger, was sich an der hohen Zahl von Absicherungsgeschäften zeige, «aber sie verlassen die Party nicht», kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Vielmehr warten sie nach der vierten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr nun auf die Fed in der kommenden Woche. Auch von der US-Notenbank Fed wird mehrheitlich ein kleiner Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten nach unten erwartet.