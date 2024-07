Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Ende einer recht starken Woche wieder auf die Überholspur begeben. Der Dax stieg am Freitag auf den höchsten Stand seit Mitte Juni und notierte zuletzt 0,93 Prozent im Plus bei 18.621,73 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von mehr als zwei Prozent an. Die Kurskorrektur von Mitte Juni hat er aufgeholt und nähert sich wieder dem Mai-Rekordhoch bei 18.892 Punkten.