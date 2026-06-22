Die Börsen feierten bislang keinen Friedensvertrag, sondern honorierten lediglich Fortschritte auf dem Weg dorthin, kommentierte Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Broker eToro. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Wienke sieht daher eine kritische Übergangsphase, in der die grösste Gefahr nicht von der Konjunktur, sondern einem möglichen Scheitern der Verhandlungen ausgehe.