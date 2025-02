Im MDax knüpften die Anteilsscheine von United Internet und ihrer Tochter 1&1 an ihre jüngsten Gewinne an und stiegen um gut vier beziehungsweise mehr als drei Prozent. Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs blieb in einem aktuellen Branchenkommentar bei seinen Kaufempfehlungen. Seine Auswertung anlässlich der Spekulation um eine Konsolidierung des italienischen Mobilfunkmarktes ergebe in Europa das höchste Bewertungspotenzial für Akteure auf «4-Player-Markets» mit hohem Fremdkapitalanteil in den Bilanzen. Lee hob dabei auch United Internet und 1&1 hervor./la/mis