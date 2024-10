Der Feiertag in Deutschland dürfte sich am Donnerstag nach Einschätzung von Thomas Altmann kaum bemerkbar machen, denn für gewöhnlich sei das Handelsvolumen am Tag der Deutschen Einheit kaum niedriger. Entscheidend für den Dax bleibt laut Altmann weiterhin die psychologisch wichtige Marke von 19.000 Punkten, die er zuletzt wieder halten konnte. Bisher hätten nur ganz wenige dem Dax den Rücken zugekehrt, hatte der Experte am Morgen festgestellt.