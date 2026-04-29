Die Fed wird in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist gross. Entscheidend bleibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Öffnung der Strasse von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und könnte auch in den USA die Inflation weiter anheizen sowie das Wirtschaftswachstum dämpfen.