Wundenlecken hat am Dienstag das Motto an den internationalen Aktienmärkten gelautet. Nach einem Einbruch des Dax um bis zu fast 1.500 Punkte in nur drei Börsentagen ist der freie Fall zunächst beendet. Am frühen Nachmittag lag der deutsche Leitindex moderat im Minus bei 17.330 Punkten. Er handelte damit aber deutlich über dem Tief vom Vortag, als er unter die Marke von 17.000 Zählern zu fallen drohte.