Nach einer Durststrecke am Vormittag wagt sich der Dax am Dienstag doch noch etwas in Richtung Rekordhoch vor. Der Leitindex schaffte es zuletzt mit 0,23 Prozent ins Plus auf 16 942,56 Punkte. Er blieb damit in Kontakt zu seiner Bestmarke von knapp über 17 000 Punkten. Mit 25 659,79 Zählern kam auch der MDax zuletzt auf einen Anstieg um 0,28 Prozent. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,4 Prozent hoch.

06.02.2024 14:50