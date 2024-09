«An den Aktienmärkten wurde in der zurückliegenden Handelswoche ein weiteres Kursfeuerwerk gezündet», betonte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater mit Blick auf die Massnahmen zur Unterstützung der schwächelnden Konjunktur in China. Er sieht den Dax bereits auf dem Weg in Richtung der 20.000 Punkte. Diese «magische Marke» fühle sich nun greifbarer an. Etwas mehr als drei Prozent fehlen noch.