Nach einem verhaltenen Start drehte der deutsche Leitindex ins Plus und kletterte erstmals in seiner Geschichte über 18 200 Punkte. Am Mittag behauptete er ein Plus von 0,10 Prozent auf 18 197,00 Punkte. Damit zeichnet sich ein Wochengewinn von 1,4 Prozent ab. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen schaffte am Freitag einen Kursanstieg von 0,66 Prozent auf 26 648,27 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingegen um 0,4 Prozent bergab.