Am deutschen Aktienmarkt hat sich der positive Trend am Donnerstag fortgesetzt. Die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) wirkte leicht positiv, war letztlich aber erwartet worden. Sein Rekordhoch schraubte der Dax auf 24.400 Punkte hoch. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 0,36 Prozent auf 24.365 Punkte. Im Blick steht am frühen Abend mitteleuropäischer zudem das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus.