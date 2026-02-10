Der Dax tauchte bis zum Nachmittag wieder knapp unter die rund Marke ab. Zuletzt gab der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent auf 24.995 Punkte nach, während an den tonangebenden US-Börsen auch ein Start knapp im Minus erwartet wurde. Der MDax verlor 0,1 Prozent auf 31.930 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx konnte dagegen geringfügig zulegen. Er hatte am Morgen mit einem erneuten Rekord auf sich aufmerksam gemacht.