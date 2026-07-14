Der noch zu Wochenbeginn robuste Dax ist am Dienstag etwas unter Druck geraten. Dass der Preis für die wichtige Rohölsorte Brent auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegen ist, belastete die Stimmung. Gegen Mittag sank der deutsche Leitindex um 0,54 Prozent auf 24.978 Punkte. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gab um 0,72 Prozent auf 31.753 Punkte nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um gut 0,6 Prozent bergab.