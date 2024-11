Thyssenkrupp legten nach Geschäftszahlen deutlich zu, zuletzt um über 6 Prozent. Ein Händler lobte den freien Barmittelfluss im abgelaufenen Quartal, merkte aber an, dass dieser im neuen Geschäftsjahr 2024/25 deutlich negativ sein dürfte. So haben in der Sparte Marine Systems Kunden ihre Rechnungen früher gezahlt als erwartet, dies hat den Mittelzufluss zuletzt begünstigt.