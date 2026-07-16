Dementsprechend konnten die TSMC-Aussagen auch weitere Verluste im deutschen Halbleitersektor nicht verhindern. Infineon sanken am Dax-Ende um 3 Prozent, und für MDax-Schlusslicht Aixtron sowie die Indexnachbarn Siltronic und Suss Microtec ging es um bis zu 4,9 Prozent bergab. Die Aktien von LPKF und Jenoptik , die der Branchenschwäche am Mittwoch noch getrotzt hatten, gaben um 2,9 beziehungsweise 0,8 Prozent nach. Zur Wochenmitte war bereits der gute Quartalsbericht des niederländischen Chipindustrie-Ausrüsters ASML weitgehend verpufft.