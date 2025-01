Am Nachmittag gab der Dax am zweiten Handelstag im neuen Jahr um 0,50 Prozent auf 19.926 Punkte nach. Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten verlor 0,49 Prozent auf 25.593 Punkte. Während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx um 0,7 Prozent fiel, zeichnete sich an den US-Börsen ein robuster Start ab.