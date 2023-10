Gegen Mittag stand der Dax mit 0,31 Prozent im Minus bei 15 338,63 Punkten. Auch einige seiner Indexkollegen waren nach einem guten Auftakt in die Verlustzone gerutscht: Der MDax gab zuletzt um 0,28 Prozent auf 26 003,16 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ausserdem 0,4 Prozent an Wert. An den US-Börsen wurden erwartete Gewinne zuletzt deutlich kleiner.