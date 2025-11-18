Der Dax hat seine jüngste Talfahrt am Dienstag mit dem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juni fortgesetzt. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 1,5 Prozent auf 23.244 Punkte, nachdem er zuvor sogar bis auf 23.224 Zähler gestürzt war. Damit stand der Dax erstmals seit April wieder unter seiner 200-Tage-Durchschnittslinie, die ein beliebter Indikator für den längerfristigen Trend ist. Ein Tagesschluss darunter würde die Lage aus Sicht der Experten von Index Radar weiter eintrüben und den Weg abwärts Richtung 23.000-Punkte-Marke freigeben.