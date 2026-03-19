«Der Iran-Krieg hat mit dem Angriff auf ein Gasfeld eine neue Eskalationsstufe erreicht», sagte Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. «Jeder Angriff auf kritische Energieinfrastruktur nimmt dem Markt die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zu alten Produktionsniveaus, sollte der Krieg einmal enden.» Und die Notenbanken seien in diesem Umfeld keine grosse Hilfe. Wie so oft in dynamischen Situationen habe die US-Notenbank Fed am Vortag darauf verwiesen, zunächst mehr Zeit für die Bewertung der Lage zu benötigen. «Bei der EZB dürfte das heute kaum anders klingen. Die Märkte sind da bereits einen Schritt weiter.»