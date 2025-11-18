Auf der Gegenseite standen mehrere Kursstürze, die es vor allem im SDax gab. Nach mehr als 20 Prozent Minus im frühen Handel standen die Titel der Verve Group zuletzt noch mit fast 13 Prozent im Minus. Es tröstete Anleger also nicht, dass der Spezialist für digitale Werbung auf ein starkes Schlussquartal setzt. Technische Probleme haben im dritten Quartal Schwierigkeiten bereitet und eine veränderte Umsatzrealisierung nahm Einfluss auf die Zahlen und die Jahresprognose.