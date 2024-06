An den Finanzmärkten wird zwar fest mit einer Zinssenkung durch die EZB gerechnet. «Der Zinspfad im weiteren Jahresverlauf ist dagegen noch nicht so klar vorgezeichnet», merkte die Landesbank Helaba an. Entsprechend zurückhaltend hatten die Investoren zuletzt agiert. «Nach den jüngsten Aussagen (der EZB) zu urteilen, ist eine weitere Zinssenkung im Juli unwahrscheinlich», urteilte Daniel Loughney, Anleihenexperte beim Fonds Mediolanum International.