Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist auch am Mittwoch weitergegangen. Der Dax erreichte den fünften Tag in Folge eine Bestmarke. Erstmals überwand der Index die Marke von 17 600 Punkten. Am frühen Nachmittag legte der Dax um 0,25 Prozent auf 17 600 Punkte zu.

28.02.2024 14:45