Am Nachmittag stand der Leitindex zwar mit 0,2 Prozent im Plus, dies reichte dann aber nur für einen Anstieg auf 24.975 Punkte. Er blieb damit auch auf Abstand zur Bestmarke von 25.507 Punkten - anders als der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx , der seine Rekordjagd fortsetzte. In der zweiten deutschen Börsenreihe geriet der MDax sogar mit einem Prozent auf 32.534 Zähler unter Druck.