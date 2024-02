Dem Dax ist am Freitag der erneute Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 17 000 Zählern bis zum Nachmittag verwehrt geblieben. Nach einer Annäherung an die Hürde bis auf wenige Punkte stand der deutsche Leitindex zuletzt noch mit mageren 0,04 Prozent im Plus bei 16 971,23 Zählern. Selbst die Aussicht auf neuerliche Rekorde an der Wall Street reichte nicht als Zugpferd.

09.02.2024 15:00