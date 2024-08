Nach leichten Verlusten am Vortag hat der Dax zur Wochenmitte erneut an seine zehntägige Gewinnserie angeknüpft. Gestützt von einer positiven Börsenstimmung in den USA, wo zu Handelsbeginn Kursgewinne erwartet werden, legte der deutsche Leitindex am Nachmittag um 0,60 Prozent auf 18.468,11 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,79 Prozent auf 24.965,83 Punkte und auch europaweit wurden Gewinne verzeichnet.