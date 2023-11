In der Berichtssaison ging es am Mittwoch hoch her, allein aus dem Dax berichteten acht Unternehmen. Zum Spitzenreiter avancierte die DHL Group mit einem Anstieg um 3,6 Prozent. Über eine Prognosesenkung des Logistikers sahen die Anleger hinweg, denn wie es hiess, sei diese bereits erwartet worden. In einer Telefonkonferenz äusserte sich das Management zudem ermutigend zum Schlussquartal.