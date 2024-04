Angesichts starker US-Wirtschaftsdaten wie dem Arbeitsmarktbericht oder den Einzelhandelsumsätzen sowie der hartnäckigen Inflation stellen sich vermehrt Anleger die Frage, ob es in diesem Jahr überhaupt eine Zinssenkung in der weltgrössten Volkswirtschaft geben wird. Daher werden die März-Daten zur US-Industrieproduktion an diesem Nachmittag besonders in den Blick rücken.