Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag die Verluste vom Vortag noch etwas ausgeweitet. Die Quartalsbilanz von SAP kam bei Anlegern nicht gut an, das drückte ein wenig auf die Stimmung. Der Dax gab am frühen Nachmittag um 0,2 Prozent auf 24.093 Zähler nach. Einen Rückfall unter die rund Marke von 24.000 Zählern konnte der Leitindex bislang vermeiden.