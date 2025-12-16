Die Aktien von Rüstungswerten reagierten mit weiteren Kursverlusten auf die jüngsten Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges in Berlin, nachdem die beteiligten Seiten die Verhandlungen als Fortschritt bezeichnet hatten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist. Die Papiere von Rheinmetall , Renk , Hensoldt und TKMS verbuchten Kursabschläge von 3,4 bis 4,8 Prozent.