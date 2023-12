Vitesco gewannen an der MDax-Spitze an diesem Tag 3,9 Prozent, haben allerdings seit Mitte Dezember auch kräftig an Wert eingebüsst. In der Spitze fiel die Aktie seither um 21 Prozent. Für das Gesamtjahr steht aber immer noch ein Plus von gut 43 Prozent zu Buche. Der Antriebsspezialist befindet sich inmitten der Übernahme durch den fränkischen Autozulieferer Schaeffler . Der hat sich nach Ablauf der offiziellen Übernahmefristen 79,8 Prozent an Vitesco gesichert. Im nächsten Schritt dürften 2024 die verbliebenen Vitesco-Aktien in Anteile von Schaeffler getauscht werden und Vitesco wäre Börsengeschichte. Das Umtauschverhältnis muss allerdings noch ermittelt werden