Bayer dagegen gewannen an der Dax-Spitze 5,5 Prozent zu. Konzern untermauerte seinen Wachstumsambitionen im Pharmageschäft. «Wir haben jetzt fünf grosse Blockbuster-Kandidaten», sagte der Chef der Pharmasparte Stefan Oelrich im Zuge der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. In den kommenden Jahren bis in die 2030er Jahre hinein erwartet der Manager auch daher «extrem gutes» Wachstum. Zudem könnte bald eine Entscheidung des obersten US-Gerichts über eine Annahme eines womöglich wegweisen Falles in den US-Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat anstehen.