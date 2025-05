Die Aufmerksamkeit der Anleger galt nun vor allem den Quartalsberichten, zumal keine wichtigen Wirtschaftsdaten anstehen. Was die Politik betrifft, wird mit Interesse auf die erste Regierungserklärung des neuen Bundeskanzlers gewartet. Friedrich Merz will Deutschland wohl auf eine «gewaltige Kraftanstrengung» einschwören, um das Land wieder wettbewerbsfähiger zu machen, wie er auf dem CDU-Wirtschaftstag am Vorabend anklingen liess. Neuigkeiten zu den möglichen Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul gibt es bislang keine.