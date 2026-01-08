Das Militärbudget für 2027 soll in den USA deutlich auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Dabei spricht Trump von einem «Traum-Militär», das aufgebaut werden solle. US-Rüstungsunternehmen sollen ihm zufolge dafür allerdings bis auf Weiteres die Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe einstellen und die Gelder stattdessen in den Ausbau ihrer Kapazitäten stecken.