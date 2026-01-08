Der Auftragseingang für die deutsche Industrie war im November überraschend hoch ausgefallen. Er kletterte im Vergleich zum Vormonat um 5,6 Prozent, wobei es bereits in den zwei Monaten zuvor deutliche Zuwächse gegeben hatte. «Der leichte Aufwärtstrend der vergangenen Monate scheint sich zu bestätigen. Die Talsohle dürfte durchschritten sein», freute sich denn auch Volkswirt Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research über die «endlich einmal wieder guten Nachrichten für die Industrie».