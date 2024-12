Nach einer zunächst fortgesetzten Jahresendrally mit Rekordhoch ist der Dax am Montag in die Verlustzone gedreht. Gleich zum Börsenstart ging es für den deutschen Leitindex über 20.460 Punkte. Dann bröckelten die Gewinne rasch ab, zumal eine Unterstützung durch die US-Börsen nicht in Sicht ist. Jenseits des Atlantiks zeichnen sich für den Handelsstart an der Wall Street moderate Verluste ab.