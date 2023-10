Kursbewegende deutsche Unternehmensnachrichten waren am Montag dünn gesät. Das Kaufinteresse an Rüstungstiteln hielt angesichts der Entwicklungen in Nahost teilweise an: Im Dax verteuerten sich Rheinmetall um 1,3 Prozent, nachdem sie schon in der vergangenen Woche in der Spitze um bis zu 17 Prozent zugelegt hatten. Dagegen reichte es bei den zuletzt ebenfalls starken Hensoldt-Papieren zuletzt nur noch für ein minimales Plus.