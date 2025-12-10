Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch vor der US-Leitzinsentscheidung geschwächelt. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in der weltgrössten Volkswirtschaft gilt als ausgemacht und bereits an den Börsen eingepreist. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. An diesem Abend sei «alles möglich», schrieb Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. «Es kommt auf die Details an.» Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Broker Robomarkets könnten die anstehenden Nachrichten der Fed und die Reaktion der Finanzmärkte darauf die Richtung für das restliche Börsenjahr vorgeben.