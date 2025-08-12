Die Experten der Landesbank Helaba schliessen zugleich auch eine Verunsicherung der Anleger über die Qualität der Daten nicht aus. Da Trump Anfang des Monats die Chefin der Statistikbehörde wegen schlechter Arbeitsmarktdaten entlassen habe, könnte dort nun Angst vor Jobverlust herrschen. Dennoch dürften die Daten ihnen zufolge die Hoffnungen auf eine mögliche Zinssenkung im September nicht weiter forcieren, da Spekulationen in diese Richtung bereits ausreichend weit gediehen sind. «Zwar hat sich die eingepreiste Wahrscheinlichkeit eines 25er-Schrittes im September zuletzt etwas zurückgebildet, sie liegt aber mit 88 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau.»