Die dieses Jahr schwer gebeutelten Aktien von Puma erhielten weiteren Rückenwind von Spekulationen über die Möglichkeit einer Fusion mit Adidas . Am Vortag hatten sie schon etwas zugelegt, nachdem ein Investor am Freitag einen Zusammenschluss in einem Interview ins Spiel gebracht hatte. Nun zog die Debatte darüber weitere Kreise. Für den Puma-Kurs ging es zuletzt um 4,4 Prozent nach oben, während Adidas um 0,7 Prozent nachgaben.