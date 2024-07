Rheinmetall und Porsche AG setzten sich dagegen an die Dax-Spitze. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer meldete einen weiteren Gewinnsprung, was der Aktie ein Plus von 2,3 Prozent bescherte. Porsche erholten sich leicht mit plus 1,1 Prozent von ihrem Vortagesverlust. Nach den am Dienstag wegen der Probleme eines Zulieferers gesenkten Jahreszielen sorgte der Sportwagenbauer nun für Erleichterung: Das erste Halbjahr war stark verlaufen.